سكرتير مساعد محافظة سوهاج يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى مركز طما

سوهاج -عمرو خلف

تفقد اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، عددا من المشروعات بقريتى "سلامون، وكوم العرب" بمركز طما، يرافقه هويدا الشافعى رئيس المركز، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن متابعة المشروعات الجارى تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة"، للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات،

وبدأ السكرتير العام المساعد جولته بتفقد أعمال تطوير طريق الشوادر، ثم محطة رفع صرف صحى قرية " سلامون "، كما تفقد محطة الصرف الصحى بقرية كوم العرب، حيث وصت نسبة التنفيذ بها 75%، ثم تفقد أعمال تطوير مدخل المرور، وأعمال رفع كفاءة طريق كوم العرب.

وأكد عبد الجابر على أهمية رفع كفاءة الطرق الداخلية ونواتج الحفر بشوارع وطرق القرية، والاهتمام بأعمال الإنارة بالشوارع، وزراعة الأشجار على جانبى الترع التى تم تبطينها، وتمهيد وتطوير جميع الشوارع والطرق التى تم الانتهاء من أعمال المرافق بها، لتسهيل الحركة المرورية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.