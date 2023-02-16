الانتهاء من 99.5% من إجمالى أعمال مشروع المتحف المصرى الكبير

كتب محمد أسعد

تستمر الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية داخل المتحف المصرى الكبير، والذى بدأ فى التشغيل التجريبى لبعض الخدمات، ونستعرض فى السطور التالية نسبة التنفيذ والتى وصل بعضها للانتهاء منها بشكل كامل، حسب بيانات وزارة السياحة والآثار: