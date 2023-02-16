الاحتلال الإسرائيلى يفجر منزل عائلة الشهيد الجعبرى بالخليل

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت في ساعات متأخرة، من الليل الخليل وفرضت إغلاقا في محيط منزل عائلة الشهيد الجعبري،

وأجبرت عشرات العائلات على إخلاء منازلها وأخرجت أفرادها منها بمن فيهم الاطفال والنساء لساعات، في البرد القارس.

يذكر أن الشهيد الجعبري، قد ارتقى برصاص قوات الاحتلال في 29 أكتوبر الماضي، قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين.