وأفادت مصادر بالقدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.

وتتعقد الأوضاع للغاية فى مخيم "شعفاط"، منذ مقتل جندى إسرائيلى، متأثرًا بإطلاق نار بالخطأ من زميل له، لدى إحباط مُحاولة طعن خلال تفتيش حافلة عند حاجز شعفاط مساء أمس الاثنين.