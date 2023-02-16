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الأمم المتحدة توقع خطة أمنية لأول انتخابات محلية فى إفريقيا الوسطى من 1988

الخميس، 16 فبراير 2023 01:27 م
الأمم المتحدة توقع خطة أمنية لأول انتخابات محلية فى إفريقيا الوسطى من 1988 انتخابات فى افريقيا - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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 قال فلاديمير مونتيرو المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة فى جمهورية أفريقيا الوسطى أنه وقعت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار (مينوسكا) خطة أمنية جديدة خاصه بالانتخابات وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة فى الدولة.

وأكد المتحدث باسم البعثه أن الخطة الموقعة حديثًا لأمن الانتخابات فى الدولة تمثل "تطورًا كبيرًا" لإجراء انتخابات سلمية وشاملة فى جمهورية أفريقيا الوسطى، لافتا إلى أن الخطة الأمنية تمثل "أداة أساسية" تمهد الطريق للانتخابات المحلية المقبلة مشيرا إلى أنه سيدلى الناخبون بأصواتهم فى الانتخابات المحلية لأول مرة منذ عام 1988.

وذكر المتحدث باسم البعثة الأممية ظل الوضع الأمنى متوترا خلال الأسبوع الماضى، مع الإبلاغ عن حوادث عبوات ناسفة فى الجزء الغربى من البلاد فيما أجرت بعثة حفظ السلام 015 1 دورية، حيث تحدد الخطة الأمنية الجديدة للانتخابات الطريق نحو أول انتخابات محلية فى جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 1988.


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