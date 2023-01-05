حفظ السلام تنفذ 100 دورية و30 مهمة استطلاع جوى فى أفريقيا الوسطى

كتبت : هند المغربي

اختتمت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مهمة مشتركة مع قوات الأمن في وسط إفريقيا لتوفير حماية للمدنيين في غرب البلاد أستمرت لمدة شهر واحد ، ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة نفذت قوات حفظ السلام أكثر من 100 دورية و 30 مهمة استطلاع جوي.، وقاموا بدوريات في عدة مناطق ، بما في ذلك بوسانجوا وناناباكاسا وماركوندا وباوا.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه قام جنود حفظ السلام في افريقيا الوسطي أيضا بتقديم الخدمات الطبية وتوزيع المعدات المدرسية وتبادل المعلومات حول تهديدات الأجهزة المتفجرة المرتجلة.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه خلال الأسبوع الماضى، نفذت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عدد من الدوريات لفهم مخاوف السكان بشكل أفضل، وشمل ذلك تسيير دوريات بعيدة المدى في الشرق وكذلك في المنطقة الوسطى. لافتا الى انه ضمن خطة دعمنا للانتخابات المحلية المقبلة ، وفرت قوات حفظ السلام الأمن من خلال مرافقة أفراد من هيئة الانتخابات الوطنية في محافظة أوهام بيندي.