الأغذية العالمى: جارى إرسال 40 شاحنة لسوريا عبر باب السلام والراعى

كتبت : هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدث أنه وفق لبرنامج الأغذية العالمي جاري إرسال 40 شاحنة في اليومين المقبلين إلى المتضررين في سوريا ، من خلال المعبرين الحدوديين الجديدين باب السلام والراعي، للمتضررين من الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا وسوريا من عدة أيام وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وتشريد الآلاف الأسر.

وأشار المتحدث الأممي إلى أنه أدخل البرنامج 22 شاحنة محملة بأغذية معلبة ومراتب عبر معبر باب الهوى، كما يقوم بتوزيع وجبات جاهزة ومواد غذائية أخرى على العائلات النازحة في محافظات حلب وحماة واللاذقية وإدلب.

وأوضح المتحدث الأممي إن 117 شاحنة عبرت من تركيا إلى شمال غرب سوريا منذ 9 فبراير، بما في ذلك 11 شاحنة عبر معبر باب السلام، لافتا الى أن 106 شاحنة عبرت من معبر باب الهوى.

وقال المتحدث: "حتى الآن، دعم برنامج الأغذية العالمي ما يقرب من مائة ألف شخص من خلال حصص غذائية طارئة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا. كما استأنف برنامج الأغذية العالمي برنامجه للمساعدات الغذائية العادية من خلال توزيع سلال غذائية على 170 ألف شخص في هذه المناطق".

وقال دوجاريك إنه تم تكثيف الجهود الإنسانية ويتم التخطيط لمزيد من التقييمات في سوريا لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية في مختلف المجالات. فقد ساعدت اليونيسف في توفير مكملات المغذيات الدقيقة لـ 113 ألف طفل دون سن الخامسة وألف امرأة حامل أو مرضعة لمدة ثلاثة أشهر.

من جهتها، أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن ما مجموعه 3790 شخصاً من مدينة حلب قد نزحوا حديثاً إلى خمس مناطق فرعية في ريف حلب فيما وتقوم الفرق المتنقلة والمراكز المجتمعية بدعم العائلات النازحة بخدمات الحماية والإحالة.

و قال دوجاريك: "في حين أن الاحتياجات لا تزال ضخمة وغير ملباة إلى حد كبير، فقد ساعد شركاء المفوضية حوالي 1300 عائلة ما يقرب من 6500 شخص في المناطق الريفية في حلب".

وأشار المتحدث إلى أن رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، التي تضم الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني، أعلنوا توسيع إطار العمل الإنساني على نطاق المنظومة لمدة ستة أشهر. وقال: "هذا يساعد على ضمان قيامنا بنشر جميع الوسائل والموارد الممكنة للاستجابة بشكل جماعي وعملي وعاجل في المناطق المتضررة من الزلزال".