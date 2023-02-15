اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 04:13 م
أكرم القصاص
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الإمارات تقدم دعما إضافيا لسوريا بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة متضررى الزلزال

الأربعاء، 15 فبراير 2023 04:05 م
الإمارات تقدم دعما إضافيا لسوريا بقيمة 50 مليون دولار لإغاثة متضررى الزلزال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أ ش أ

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وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الزلازل في سوريا، وذلك استمراراً لجهود الدولة المتواصلة للوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم المساعدات إلى المتضررين.
 
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه سيتم تخصيص 20 مليون دولار من المبلغ الإضافي لتنفيذ مشاريع إنسانية استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سوريا بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى جهود الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين من أجل مزيد من العون على جميع المستويات الإغاثية للتخفيف من تداعيات تلك الكارثة الإنسانية.
 
وكان رئيس دولة الإمارات قد وجه مؤخراً بتقديم 50 مليون دولار أمريكي للمتضررين من الزلازل في سوريا، إضافة إلى 50 مليون دولار أخرى إلى تركيا.
 
وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم العاشر على التوالي إرسال مساعداتها الإغاثية إلى المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا، حيث سيرت 70 طائرة إلى سوريا وتركيا حتى الآن.
 
وسيرت دولة الإمارات إلى سوريا 38 طائرة تحمل قرابة 1,243 طن من المساعدات الغذائية والطبية إضافة إلى 2893 خيمة لإيواء قرابة 20 ألف شخص .. إلى جانب إرسال فريق للبحث والإنقاذ مكون من 42 شخصاً لتنفيذ مهام البحث والإنقاذ في المناطق المتأثرة من الزلازل.
 
على الجانب التركي سيرت الإمارات 32 طائرة تحمل الأجهزة والمواد الطبية إضافة إلى 927 خيمة إيواء يستفيد منها قرابة 5000 شخص إلى جانب افتتاح مستشفى ميداني في منطقة " إصلاحية " يحتوي على 50 سريراً متكاملاً بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية وغرف العمليات وفريق طبي يضم 75 طبيباً وممرضاً ومساعداً إضافة إلى إنشاء مستشفى آخر في منطقة هاتاي يحتوي على 200 سرير.
 
كما أرسلت الدولة فريق بحث وإنقاذ مكون من 92 شخصاً ، لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في منطقة كهرمان مرعش.

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