اطلاق اسم الدكتور حمدى حسين على قاعة المؤتمرات بمبنى كلية طب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري، رقم 21 لمجلس شئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على طلب أسرة كلية الطب بالجامعة، على إطلاق اسم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، على قاعة المؤتمرات، بمبنى كلية الطب الجديد؛ نظرًا لجهوده المبذولة، في التطوير المستمر بكلية الطب، منذ إنشائها، ووصولًا إلى المبنى الجديد للكلية بطيبة.

وناقش المجلس، آليات، ومعايير، وضوابط، مشاركة الجامعة، في الفعاليات التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني، من خلال قطاع شئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة بالجامعة، كما ناقش المجلس، خطة العمل المقترحة؛ لتطوير أداء الرائدات الريفيات، في ضوء دراسة المشكلات التي تواجههن، والظواهر السلبية، التي تتعامل معها، وأحيط المجلس بأنشطة الجامعة، ومشاركتها الفعالة في تنفيذ فعاليات، وعقد لقاءات توعية للطلاب، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، ومدى انعكاس هذه المخاطر على المجتمع.

كما ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم، الخميس، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، وناقشت جلسة الدراسات العليا، الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا، وتم عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير، والدكتوراة، بعدد من الكليات.

كما شملت اللجنة الإحاطة بمتابعة ماتمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير، والدكتوراة، إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.