اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا والاتحاد الأوروبي تتضامنان مع شعب تركيا وسوريا في مواجهة الزلزال

الأربعاء، 15 فبراير 2023 10:00 م
أمريكا والاتحاد الأوروبي تتضامنان مع شعب تركيا وسوريا في مواجهة الزلزال الزلزال
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن تضامنهما مع شعب تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل المدمرة الأخيرة وأبرزا التزامهما المشترك بدعم جهود التعافي من تداعيات الكارثة.
 
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو في واشنطن العاصمة.
 
وبحث الجانبان المخاوف المشتركة بشأن إجراءات الصين الأخيرة مع تجديد تأكيدهما على استمرار دعمهما وتنسيقهما بشأن دعم سيادة أوكرانيا في مواجهة التدخل العسكري الروسي.

زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة