تمكنت فرق الإنقاذ فى تركيا اليوم الخميس، من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من تحت أنقاض أحد المبانى المنهارة فى محافظة "قهرمان مرعش"، عقب 248 ساعة من الزلزال المدمر الذى ضرب جنوبى البلاد الأسبوع الماضى.
ونقل تلفزيون "تى آر تى وورلد" التركى لقطات لإنقاذ الفتاة من تحت الأنقاض ووضعها بسيارة إسعاف من أجل نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.
كان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.
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