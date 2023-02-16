ونقل تلفزيون "تى آر تى وورلد" التركى لقطات لإنقاذ الفتاة من تحت الأنقاض ووضعها بسيارة إسعاف من أجل نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

كان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.