إصابة عامل بصعق كهربائي أثناء إصلاح محول في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب عامل بمحافظة بورسعيد ، بصعك كهربائي، مساء الأربعاء، أثناء إصلاحه محول كهرباء بمنطقة أبراج محمد علي في مدينة بورفؤاد.

استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد: محمد أمين محمد 56 عامًا، مصابًا بصعك كهربائي، بادعاء حدوث إصابته أثناء إصلاحه محول كهرباء بمنطقة أبراج محمد علي في مدينة بورفؤاد.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.

وفي سياق آخر، لقي شاب في العقد الرابع من عمره، صباح اليوم الأربعاء، مصرعه، بعد صراع مع المرض.

توفي الشاب ماجد عبدالله اللاعب السابق للكاراتيه، والمدير الفني لفريق الكاراتيه بنادي بورفؤاد، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر عدد من زملاء ماجد، مساء أمس الثلاثاء، أن حالته تحتاج إلى التبرع بالدم، وأنه في محجوز غرفة العناية الحرجة لتدهور حالته الصحية.

عمل ماجد عبدالله، موظفاً بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، وكان المدير الفني لفريق الكارتيه بنادي بورفؤاد، ولاعب سابق وأحرز العديد من البطولات علي المستوي المحلي ببطولات الجمهوريه رجال.