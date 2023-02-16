اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 10:57 م
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إصابة شخصين فى حادث تصادم توك توك في قنا

الخميس، 16 فبراير 2023 10:10 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم توك توك في قنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم الخميس، في حادث اصطدام توك توك، بمنطقة خزان نجع حمادي شمال قنا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بإصابة شخصين في حادث اصطدام توك توك، بمنطقة خزان نجع حمادي، وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل
 
وتبين إصابة نشأت ونيس عجايبى 85 عاما، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد طارق محفوظ 2، عاما، مصاب بكسر بالزراع الأيسر.
 
 
تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف لمستشفى أبو تشت لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

 


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