إصابة شخصين فى حادث تصادم توك توك في قنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بإصابة شخصين في حادث اصطدام توك توك، بمنطقة خزان نجع حمادي، وتم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل

وتبين إصابة نشأت ونيس عجايبى 85 عاما، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد طارق محفوظ 2، عاما، مصاب بكسر بالزراع الأيسر.

تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف لمستشفى أبو تشت لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.