إدارة الكوارث والطوارئ التركية:تسجيل 4.323 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر

وكالات

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إنها سجلت 4.323 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا الأسبوع الماضى.

وكانت قد قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إنه "لم نلحظ تدفقا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق نفط وغاز في منطقة الزلزال"، وكشفت الإدارة في بيان، عن أن الزلزال الأول بقوة 7.7 درجات استمر 65 ثانية، ومدة الزلزال الثاني 45 ثانية، ومع وقوعهما اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريبا.

ومن جانبه، أعلنت وزارة البيئة والإعمار التركية، إصلاح 80٪ من البنية التحتية لمياه الشرب في المقاطعات المتضررة من الزلزال.