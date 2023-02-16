إدارة الكوارث والطوارئ التركية:تسجيل 4.323 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إنها سجلت 4.323 هزة ارتدادية منذ الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا الأسبوع الماضى.
وكانت قد قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إنه "لم نلحظ تدفقا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق نفط وغاز في منطقة الزلزال"، وكشفت الإدارة في بيان، عن أن الزلزال الأول بقوة 7.7 درجات استمر 65 ثانية، ومدة الزلزال الثاني 45 ثانية، ومع وقوعهما اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريبا.
وبحسب وسائل إعلام رسمية، قال مدير عام الحد من مخاطر الزلازل في "آفاد": إن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية".
ومن جانبه، أعلنت وزارة البيئة والإعمار التركية، إصلاح 80٪ من البنية التحتية لمياه الشرب في المقاطعات المتضررة من الزلزال.
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