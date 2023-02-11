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هزات ارتدادية تصل لـ 4.5 درجة على مقياس ريختر تضرب مناطق تركية

السبت، 11 فبراير 2023 10:29 ص
هزات ارتدادية تصل لـ 4.5 درجة على مقياس ريختر تضرب مناطق تركية مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، عن وقوع هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مركزها غازي عنتاب جنوبي تركيا، بالإضافة إلى وقوع هزة ارتدادية بقوة 4 درجة مركزها كهرمان ماراش، وهزة ارتدادية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مركزها منطقة أديامان.

ومن جانبه، أعلنت وزارة البيئة والإعمار التركية، إصلاح 80٪ من البنية التحتية لمياه الشرب في المقاطعات المتضررة من الزلزال.

هذا وقد أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب البلاد الأسبوع الماضي، إلى 20 ألفا و665 قتيلا، والمصابين إلى 80 ألفا و88 مصابا.

وقالة الإدارة التركية في بيان، اليوم السبت، إنه تم جلاء 92,697 شخصا من المناطق المنكوبة، وسجلت الإدارة هزة ارتدادية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مركزها كهرمان ماراش جنوبي تركيا.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.


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