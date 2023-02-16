أوقاف الوادى الجديد: 680 متقدما لمسابقة حفظ القرآن والاختبارات الشهر المقبل

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من إجراءات تسجيل المتقدمين لمسابقة حفظ القرآن الكريم، فى مستوياته الأربعة، والتى سيتم عقدها فى شهر شعبان المقبل، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادى الجديد فى خدمة كتاب الله عز وجل والتشجيع على حفظه وفهم معانيه، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة الوادى الجديد سيتم توزيع جوائزها فى شهر رمضان المبارك، حيث جرى الإعلان عنها بمديرية أوقاف المحافظة وتقدم إليها 680 متسابقا فى كل مستويات الحفظ، مؤكداً أن تكريم الفائزين فيها فى احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز قدرها 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة.

وأضاف شاهين أن الإعلان عن المسابقة كان فى بداية شهر فبراير الجارى، وتمت مخاطبة الإدارات الفرعية للإعلان عن المسابقة، وسيتم البدء فى عقد الاختبارات يوم 23 فبراير ولمدة أسبوع، مشيراً إلى أن المتقدمين فى المستوى الأول المرحلة الابتدائية 7 أجزاء بلغ عددهم 275 متسابقا، وفى المستوى الثانى المرحلة الإعدادية 10 أجزاء، وبلغ عدد المتقدمين 210 متسابقين، وفى المستوى الثالث لمرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم 85 متسابقا، وفى المستوى الرابع، وهو مفتوح للجميع فى القرآن الكريم كاملا (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم بلغ عدد المتقدمين 110 متسابقين، مؤكداً أنه يشترط إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة فى الإسلام.