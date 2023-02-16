أخبار مصر.. غدا ارتفاع تدريجى للحرارة وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات

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ص/ت: طقس الغد

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها إعلان هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع تدريجى فى الحرارة غدا وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..



غدا ارتفاع تدريجى فى الحرارة وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب حوض بحيرة بايكال الروسية



ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، حوض بحيرة بايكال فى مقاطعة إركوتسك شرق روسيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

الفلبين تسجل 123 هزة ارتدادية بعد زلزال بلغت شدته 6 درجات



سجل المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل ما لا يقل عن 123 هزة رتدادية فى أعقاب الزلزال الذى بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر وضرب محافظة "ماسبات" شرقى البلاد، قبل فجر اليوم الخميس.

زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر يضرب لبنان



أعلن المركز الوطنى للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطنى للبحوث العلمية فى لبنان، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر وموقعها على الساحل السورى، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

غلق مطالع كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة كليا 3 أيام



أعلنت محافظة الجيزة، استكمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر تحديدًا أعلى كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان ووقوف معدة من الحجم الكبير ونش رفع عملاق).

رئيس الوزراء يكلف بسرعة توفير الأراضى الصناعية وفق طلبات مستثمرين أتراك



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.

الصحة تحذر: الاستخدام الخاطئ للمسكنات يتسبب فى الإصابة بالاعتلال الكلوى



حذرت وزارة الصحة والسكان من الاستخدام الخاطىء والمتكرر لبعض أنواع المسكنات بدون الرجوع للطبيب، لأنه قد يتسبب في الإصابة بالاعتلال الكلوي.

غدا ارتفاع تدريجى فى الحرارة وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

التضامن تبدأ طرح بطاقة الخدمات المتكاملة الملونة لمستحقيها وفقا لدرجة الإعاقة



بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فى طرح بطاقة الخدمات المتكاملة لمستحقيها وفقا لألوان محددة، حيث يشير كل لون لنسبة الإعاقة ودرجتها، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتذليل الصعوبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

تجارية الجيزة: تجهيز 5 معارض "أهلا رمضان" بالمناطق الشعبية والريفية



أعلن النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة أن تجارية الجيزة بدأت فى تجهيز خمس معارض للافتتاح فى الفترة القادمة فى مناطق إمبابة والوراق والمنيب والبدرشين بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الجيزة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع دائرة معارض اهلا رمضان لتشمل المناطق الشعبية والريفيه

سيف جعفر يقود وسط الزمالك أمام المريخ السودانى



يستمر سيف جعفر فى قيادة وسط الزمالك فى مباراته أمام المريخ السودانى فى المباراة المقررة بينهما بليبيا فى إطار الجولة الثانية لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا .

موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



يستعد الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، لمواجهة المريخ السودانى على الأراضى الليبية، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

أبو ظبى الرياضية تعلن إقامة السوبر المصرى بالإمارات 5 مايو



أعلنت قناة أبو ظبى الرياضية أنه بالتنسيق مع رابطة الاندية المصرية والاتحاد الإماراتى إقامة السوبر المصرى يوم 5 مايو المقبل بمدينة أبو ظبى فى الإمارات.

إمام عاشور ضمن قائمة ميتيلاند لمواجهة لشبونة بالدورى الأوروبى للمرة الأولى



تواجد للمرة الأولي الدولي المصري إمام عاشور ضمن قائمة فريقه ميتييلاند الدنماركى في مواجهة مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي في الدوري الأوروبي.

"التموين" تستورد الأرز الأبيض لتعزيز المخزون الاستراتيجى وضرب احتكار التجار .. الوزارة تشترط تقديم العروض بـ 3 عينات كل عينة 2 كليو جرام لإجراء اختبار طهى لتحديد مدى ملائمة الأرز المستورد مع ذوق المستهلك المصري



تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية طوال الوقت ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، حيث اتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادي أي أزمات تتعلق بنقص في السلع طوال فترة جائحة كورونا ، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ،رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير في السلع الغذائية ، إلا أن الدولة المصرية نجحت في ظل هذه الظروف الصعبة في توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية كما تستعد الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية

الصحة العالمية تفاجئ العالم بالكشف عن وفاة 9 حالات بفيروس ماربورج النزيفى بغينيا الاستوائية.. و"الصحة" توجه منشورا بإجراءات العلاج والوقاية.. وتؤكد: المرض غير موجود بمصر والعالم لا يملك لقاحًا له.. وهذه أعراضه



كشفت وزارة الصحة والسكان فى منشور عاجل إلى قطاعات الوزارة ومديريات الشؤن الصحية عن إصدار الدليل الإرشادى لعلاج الحالات المصابة بفيروس ماربورج وذلك على خلفية إعلان منظمة الصحة العالمية ودولة غينيا الاستوائية وفاة 9 حالات والاشتباة فى 16 حالة بفيروس ماربورج.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لتوفير الأراضى الصناعية.. مدبولى يُكلف بسرعة تلبية طلبات عدد من المستثمرين الأتراك.. ووزير الإسكان: 7 مطورين صناعيين طلبوا الحصول على 13 مليون متر مربع بالمدن الجديدة



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.

تفاصيل واقعة سقوط كوبرى مشاة بشبرا الخيمة.. سيارة نقل تحمل حفارا تسببت فى سقوط كوبرى"الثلاجة" على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.. 4 أوناش لرفعه بعد تجزئته.. وإعادة فتح الطريق بعد 9 ساعة عمل.. صور



شهدت محافظة القليوبية، فجر اليوم الخميس، سقوط كوبرى مشاة الثلاجة بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر اصطدام سيارة نقل محملة بحفار به أثناء مرورها أسفل الكوبرى، وجار ملاحقة السيارة لضبطها، فيما أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فتح الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، فى الاتجاهين، وانتظام الحركة المرورية، بعد رفع وتجنيب نصف كوبرى مشاة الثلاجة .

قطع مياه الشرب عن حدائق القبة و4 مناطق بالقاهرة 8 ساعات غدا تبدأ 10 مساء



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا للقيام بأعمال صيانة متمثلة فى تغيير محبس قطر 400 مم بشارع عبد المجيد سليم – كوبرى القبة المجاور لسور المتر، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (حدائق القبة – حمامات القبة – شارع مصر والسودان – منشية الصدر بالكامل – قيادة حرس الحدود)

التعليم: تسليم المعلمين الجدد العمل فى المدارس قبل نهاية الشهر الجارى



قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم التعاقد مع المعلمين الجدد المرشحين للعمل كمعلمين مساعدين رياض الأطفال ومعلم مساعد فصل قبل نهاية الشهر الجارى، وسوف يتسلمون العمل خلال فبراير الجارى، مضيفة أنه سيتم توزيع المعلمين عقب انتهاء التدريبات المقررة التربوية والبدنية والذهنية، مؤكدة أن الـ30 ألف سوف يساهمون فى سد العجز فى الصفوف الأولى برياض الأطفال.





الحكومة تنفى زيادة المصاريف الإدارية على جميع دفاتر التوفير بالبريد المصرى



كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة المصاريف الإدارية على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري، تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة المصاريف الإدارية على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري، مشددةً على أنه لم يطرأ أي تغيير في قيمة الرسوم الإدارية التي يتم تحصيلها على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري، موضحةً أنها أقل رسوم إدارية يتم تطبيقها على حسابات التوفير في مصر، حيث يتم تحديد قيمة المصاريف الإدارية بشكل متفاوت بناءً على قيمة الرصيد المتوافر بدفتر التوفير، والتي تتراوح بين 5 إلى 35 جنيهاً، دون خصم قيمة ثابتة بشكل ربع سنوي من كافة الدفاتر، محذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، يتم خصم مصاريف إدارية على دفاتر التوفير في البريد المصري على النحو التالي: إذا كان الرصيد من 1 جنيه حتى 100 جنيه يتم خصم 5 جنيهات، أما إذا كان الرصيد أكثر من 101 جنيه وحتى 1000 جنيه، يتم خصم 10 جنيهات، وإذا كان الرصيد أكثر من 1001 جنيه وحتى 50 ألف جنيه، يتم خصم 20 جنيهاً، أما إذا كان الرصيد من 50 ألف جنيه حتى 100ألف جنيه، يتم خصم 25 جنيهاً، وإذا كان الرصيد أكبر من 100 ألف جنيه يتم خصم 35 جنيهاً.

القوى العاملة تعلن 3863 فرصة عمل فى 14 محافظة برواتب تصل لـ7450 جنيهاً



أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7450 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023 .

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 14 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادي الجديد، وأسوان.

وأوضحت النشرة أن الوظائف الخالية في التخصصات الآتية: مهندسين تخطيط وميكانيكا وإنتاج، ومحاسبين، ومنسقين ميدانيين، ومحاسبين تكاليف، ومشرف مواقع، ومشرف جودة، ومشرف أمن، ومندوبين مبيعات، ومشرفين جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وخدمة عملاء، وأخصائى تدريب وطباخين، وممرضين، وأخصائيون سلامة وصحة مهنية، وكافة التخصصات الفندقية، وكافة مهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.





رئيس الوزراء يوافق على سحب الجنسية من عائلة فلسطينية لاكتسابها بطريق الغش



وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على سحب الجنسية المصرية من عائلة فلسطينية، وذلك بعد أن تبين اكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى تضمن سحب الجنسية المصرية من سميرة عبد الحافظ حسين الخالدي مواليد 1963، وعادل عبد الحافظ حسين الخالدي مواليد السعودية 1984 وانجاله محمد من مواليد فلسطين 2011، وآدم مواليد فلسطين عام 2013، وزينه من مواليد فلسطين 2017، وبسام عبد الحافظ حسين الخالدي من مواليد فلسطين 1967، وأنجاله عبد الحافظ مواليد السعودية عام 1992، وصهيب من مواليد فلسطين عام 1999، ومحمد من مواليد فلسطين عام 1997، وليال من فلسطين عام 2002 وشمس من مواليد فلسطين عام 2006 ورؤى من مواليد فلسطين عام 2012 وذلك اكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.





رئيس البنك الدولى يعلن اعتزامه التنحى عن منصبه بحلول 30 يونيو القادم



أعلن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، عن اعتزامه التنحى من منصبه بحلول نهاية السنة المالية الحالية 30 يونيو القادم، أى قبل عام من انتهاء ولايته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي: "التقيت بمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، وأبلغتهم باعتزامي التنحي بحلول نهاية السنة المالية في 30 (يونيو) مضيفا " لقد كان شرفًا وامتيازًا أن أكون رئيسًا للبنك الدولي".

يذكر أن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي التابعه للأمم المتحدة شارك بكلمه أمس في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي بدولة الإمارات، وأكد من خلالها أن هناك "أزمة تواجه التنمية"، مفسرًا ذلك بأن العالم يواجه في 2023 حالة اضطراب، وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في اضطرابات كبيرة، إذ تواجه البلدان النامية أزمة اقتصادية، وأعباء ديون ثقيلة، وتضخمًا مرتفعًا، وتغيرًا مناخيًا ونقصًا في الاستثمار، ما يعيق النمو في المستقبل، إلى جانب قطع الكهرباء وعدم وصول الأسمدة والغذاء ورأس المال، وأدت هذه المشكلات إلى تفاقم الانتكاسات المدمرة بالفعل في مجالات الفقر والصحة والتعليم.





البحوث الفلكية: غرة شهر شعبان لعام 1444 هجريا الثلاثاء المقبل



كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك عن موعد شهر شعبان لعام 1444 هجريا ، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رجب 1444 هجريا الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (16 - 19 ) دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11 - 29 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1444 هـ فلكياً يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023