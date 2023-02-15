"Space Gate" مشروع تخرج طلاب إعلام القاهرة لنشر ثقافة الفضاء.. صور

أصدر عدد من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة تسويق اجتماعى فى إطار مشروع تخرجهم والذى يحمل اسم “space Gate” والذى يهدف لنشر ثقافة الفضاء داخل المجتمع المصرى بجانب التعريف بجهود الدولة فى هذا المجال.

واستهدف الطلاب مجال الفضاء نظرًا للأهمية الكبيرة التى يشغلها هذا المجال فى مختلف مجالات الحياة، بجانب دعم جهود الدولة التى تقوم بها حاليًا حتى تنضم مصر لمصاف الدولة الكبرى فى مجال الفضاء.

وتم إطلاق مشروع التخرج تحت إشراف الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية ود. داليا عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتورة فتحية صبرى وهالة السيد، وتنفيذ الطلاب: ندى عادل، يارا عصام، دينا أحمد، زينب عاطف، رانيا عبد المنعم، رحمة كمال الدين، مريم ابراهيم، رنا عبداللاه، محمد محمد عطية، إسراء أسامة، أحمد هشام، محمد طارق، بسنت طارق، دنيا عبد الحميد، ديانا عصام الدين، رنا شريف، منة الله محمد، رنا ياسر، منة الله رضا.

وعبر الطلاب عن حماسهم الشديد لتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع والقيام بالعديد من الأنشطة التوعوية، بعدما لمسوا قيمة هذا المجال فى مجالات الحياة.

وقالت ندى عادل إحدى طالبات المشروع: "تأكدنا من ضرورة إطلاق هذه الحملة بعدما قمنا ببحث شامل عن أهمية هذا المجال فى حياتنا سواء فى الاتصالات أو الطب أو الحياة اليومية وغيره، وبعدما ظهرت نتائج الدراسات الميدانية وجدنا نقص شديد فى الوعى فى المجتمع بقيمة هذا المجال".

وأضافت يارا عصام، إحدى طالبات المشروع: "من أهدافنا الأساسية بالمشروع تعريف الجمهور بجهود الدولة فى مجال الفضاء والخطوات التى تتخذها ف الوقت الحالى كالعمل على إنشاء مدينة الفضاء المصرية والمجهودات التى تقدمها وكالة الفضاء فى تقديم تدريبات للمهتمين بالمجال وعمل مبادرات بالإضافة لإطلاق الأقمار الصناعية بالفترة الأخيرة".