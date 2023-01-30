اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 10:18 م
أكرم القصاص
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مشروع تخرج عن مدينة تكنولوجية توفر الطاقة Platinum city

الإثنين، 30 يناير 2023 08:50 م
مشروع تخرج عن مدينة تكنولوجية توفر الطاقة Platinum city مشروع تخرج عن مدينة تكنولوجية توفر الطاقة

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شارك الطالب يوسف محمود إبراهيم بالمدرسة المصرية الدولية بالمعراج EIS في مشروع التخرج من مرحلة MYP بعمل موقع بعنوان Platinum city  والتي يطلق عليها في كثير من دول العالم مدينة   LEED(Leadership in Energy and Environmental Design )

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يهدف هذا الموقع إلى التوعية بأهمية تعميم تلك المدينة التكنولوجية التي تساهم في توفير الطاقة، وكفاءة استخدام المياه والكهرباء .

تدور أهداف تلك المدينة في سياق ثلاثة أهداف (أهداف إجتماعية، أهداف اقتصادية، أهداف بيئية)

تم تصميم برنامج الشهادات التابع لتلك المدينة في عام 1994 من قبل مجلس المباني الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية USGBC والتي تأسست عام 1994 لتشجيع تصميم وتطوير الممارسات المستدامة من خلال أدوات ومعايير لقياس الأداء.

وتم تعميم تلك الفكرة في كثير من الدول العالم من ضمنها مصر إلا أنها ما زالت تحت الإنشاء في العاصمة الإدارية بالقاهرة.

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مشروع تخرج

مدينة تكنولوجية¸العاصمة الإدارية

Platinum city

مشروع تخرج عن مدينة تكنولوجية توفر الطاقة




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