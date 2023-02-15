8 طرق يومية لتحسين صحة أمعائك بشكل طبيعي

كتب – حسام الشقويرى

أصبحت صحة القناة الهضمية واحدة من أهم الموضوعات الصحية في السنوات الأخيرة، حيث بدأ الناس في التعرف على العلاقة المعقدة بين صحة الأمعاء والصحة العامة - من بشرتهم إلى مزاجهم وكل شيء بينهما. وتحتوي أمعاؤك على الميكروبيوم الخاص بها ، وهو نظام بيئي يتكون من تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء الغليظة والدقيقة. بعض هذه البكتيريا مفيدة والبعض الآخر ليس كذلك، وفقا لما نشره موقع realsimple

ويرتبط ميكروبيوم الأمعاء ارتباطًا وثيقًا بعملية التمثيل الغذائي ، حيث يعمل على تفكيك العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والتأثير على مستويات الوزن والطاقة. تم ربط صحة القناة الهضمية أيضًا بتنظيم الوقاية من الأمراض والالتهابات الأكثر خطورة ، مما يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان ، فضلاً عن التأثير على الإدراك والصحة العقلية.

أفضل العادات لصحة الأمعاء

1 - تناول المزيد من الأطعمة النباتية

يحدد نوع الطعام الذي تتناوله نوع البكتيريا التي يمكن أن تعيش في أمعائك، وتفضل الكائنات الحية الدقيقة المفيدة في أمعائك الأطعمة النباتية. لذلك ، فإن إضافة أطنان من الأطعمة النباتية إلى طبقك هو أفضل طريقة لبدء تحسين صحة أمعائك في أسرع وقت ممكن. وهذا يشمل جميع الخضراوات والفواكه والمكسرات والبذور والشاي والحبوب الكاملة .

2 - تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة

التنوع ليس فقط نكهة الحياة ، إنه أيضًا ما يحافظ على صحة أمعائك. و الأشخاص الذين يستهلكون ما لا يقل عن 30 نوعًا مختلفًا من النباتات كل أسبوع لديهم ميكروبيوم أمعاء أقوى وأكثر تنوعًا من أولئك الذين يأكلون أقل من 10 نباتات في الأسبوع". هذا مهم لأن بكتيريا الأمعاء تأكل بشكل أساسي ما تأكله ، لذا فإن تناول نظام غذائي ملون ومتنوع يعني أن أمعائك ستحتوي أيضًا على تنوع أكبر في العناصر الغذائية المتاحة لها.

3 - تناول الأطعمة المخمرة

هذه الأطعمة ممتازة وصحية للأمعاء تساعد على ازدهار الجهاز الهضمي.

4 - ابحث عن طرق صحية لتقليل التوتر

الإجهاد جزء طبيعي من الحياة ، لكن الكثير من التوتر ، خاصة عندما تُترك دون رادع ، يمكن أن يضر بصحتك بعدة طرق ، بما في ذلك صحة أمعائك. ليس من الواضح تمامًا سبب تأثير الإجهاد على القناة الهضمية بعمق ، لكن الخبراء يعرفون أن القناة الهضمية يتم تزويدها بالأعصاب عن طريق الجهاز العصبي المعوي (المعوي). و "هذه الشبكة الضخمة من الأعصاب التي تتحكم بشكل معقد في عمل القناة الهضمية". "يمكن أن يؤثر ويسبب الألم والإمساك والإسهال والعديد من الأعراض الأخرى."

5 - التزم بممارسة التمارين الهوائية بانتظام

يمكن أن تساعد التمارين القلبية الوعائية المنتظمة في الحفاظ على صحة ميكروبيوم الأمعاء وتحسين حركات الأمعاء غير المنتظمة". تأكد من أنك تتحرك عدة مرات في الأسبوع وممارسة الرياضة لدرجة التعرق.

6 - سجل قسطًا وفيرًا من النوم

قلة النوم يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أمعائك. والحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في ميكروبيوم أمعائك" ، و النوم (أو قلة النوم) يمكن أن يؤثر أيضًا على الأطعمة التي تختار تناولها في اليوم التالي. ومعظم الناس في حالة الحرمان من النوم يميلون إلى تناول رقائق البطاطس والبسكويت بدلاً من الجزر واللفت ، لأن التحكم في الانفعالات يكون أقل ، وإشارات الجوع والشبع تنحرف ، ويتوق الجسم إلى السعرات الحرارية السريعة للحصول على الطاقة عند قلة النوم. "إذا كان نومك غير منظم ، فسيؤدي ذلك بدوره إلى خلل في صحة أمعائك." توصي مؤسسة النوم الوطنية بأن ينام معظم البالغين لمدة سبع إلى تسع ساعات كل ليلة ، لذا اجعلها أولوية.

7 - رطب طوال اليوم

البقاء رطبًا يساعد في كل شيء من الوظيفة الإدراكية اليومية إلى مستويات الطاقة إلى التمثيل الغذائي. إنه مهم أيضًا لصحة القناة الهضمية ، لأن الماء عامل رئيسي في الحفاظ على انتظامك.

8 - لا تتناول المضادات الحيوية إلا إذا كنت بحاجة فعلاً لذلك

ويمكن للمضادات الحيوية أن تؤثر على ميكروبيوم الأمعاء" ، موضحًا أنها يمكن أن تقضي على الكائنات الحية الدقيقة الموجودة أو تغيرها. إذا كانت المضادات الحيوية ضرورية ، ويجب تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ، مثل الكيمتشي ، ومخلل الملفوف ، والميسو ، والزبادي ، والكومبوتشا ، أو تناول مكمل البروبيوتيك للمساعدة في مواجهة الضرر الذي قد تسببه المضادات الحيوية.