8 فوائد صحية لمشروب القرفة.. منها تنظيم نسبة السكر وتحسين صحة الأمعاء

كتبت ميرفت رشاد

هناك الكثير من الأطعمة االمليئة بالفوائد الصحية ، بما في ذلك البهارات والتوابل مثل الثوم والفلفل الحار والقرفة، غالبًا ما نفكر في القرفة على أنها مجرد نكهة لذيذة للحلويات ،لكن القرفة تفعل أكثر من مجرد طعم ورائحة شهية لطعامك، وإليك الفوائد الصحية للقرفة، وفقا لما نشره موقع " themanual".

تشمل الفوائد الصحية للقرفة ما يلي:



تنظيم نسبة السكر في الدم



لقد وجدت الدراسات أن القرفة يمكن أن تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام لدى المصابين بمقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني، يبدو أن القرفة تعمل أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين ، مما يجعلها توابلًا مثالية لإضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من مرحلة ما قبل السكري.

مضادات الميكروبات

تستخدم القرفة منذ قرون في العلاجات الطبية التقليدية بسبب خصائصها المضادة للميكروبات، على سبيل المثال ، القرفة فعالة ضد الإشريكية القولونية والسالمونيلا ، وكلاهما يمكن أن يسبب أمراض الجهاز الهضمي.

تحسن صحة الأمعاء

القرفة تغذي البكتيريا النافعة في القناة الهضمية من خلال توفير مصدر للألياف البريبايوتيك ، مصدر الوقود المفضل لهذه الميكروبات المفيدة ، يمكن للقرفة أن تقلل من الانتفاخ وعسر الهضم والغازات.

صحة الفم

لقد وجدت الدراسات أن القرفة تقتل البكتيريا المسببة للأمراض والرائحة في الفم ، وتساعد على منع رائحة الفم الكريهة ، وتراكم الترسبات ، والتهاب اللثة ، وأمراض اللثة.

تقلل من مستويات الكولسترول

يرتبط ارتفاع الكولسترول بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ، ولكن من فوائد القرفة أنها تخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL (الضار) مع زيادة كوليسترول HDL (الكولسترول "الجيد"). يمكن أن تقلل القرفة أيضًا من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

تقلل من الالتهاب

القرفة مليئة بمضادات الأكسدة والبوليفينول ، لذا فهي تعمل كمضاد فعال للالتهابات في الجسم، نظرًا لأن الالتهاب المزمن يمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائي وأنواع معينة من السرطان والسمنة ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

تدعم صحة الدماغ

تحتوي القرفة على مركبات مثل سينامالديهيد وإبيكاتشين ، والتي ثبت أنها تساعد في منع التدهور المعرفي والخرف ومرض باركنسون ومرض الزهايمر عن طريق تثبيط نمو البروتين المعروف باسم تاو.