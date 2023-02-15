6 طرق تؤثر بها مشكلات الأسنان على صحتك العامة

كتبت فاطمة خليل

تؤثر صحة الفم والأسنان على صحتك العامة بشكل كبير، لذا فإن الاهتمام بصحة الفم يحسن نوعية حياتك، كما أن وجود أسنان ولثة صحية يعني أنه يمكنك تناول طعامك ومشروباتك المفضلة دون تردد، ومع ذلك ، إذا كانت صحة أسنانك في خطر ، فيمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تناول الطعام والهضم، هذا يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على صحتك، في هذا التقرير نتعرف على 6 آثار جانبية لسوء صحة الفم والأسنان، بحسب موقع "Health".

1. يمكن أن يصبح تسوس الأسنان مؤلمًا

يساعد اللعاب على موازنة درجة الحموضة في فمك مرارًا وتكرارًا، يمكن أن تسبب أمراض الفم العديد من النتائج الصحية السلبية لن تعتقد أبدًا أنه حتى تجويف صغير يمكن أن يكون مشكلة كبيرة إذا لم يتم العلاج في الوقت المناسب.

من الممكن أن تحدث العدوى في المناطق التي يزداد فيها تسوس الأسنان، مما يؤدي بعد ذلك إلى صديد وخراجات.

2. الجز على الأسنان يمكن أن يسبب الإجهاد

إذا كنت شخصًا يعاني من الكثير من التوتر أو إذا كنت معتادًا على طحن أسنانك عندما تكون تحت الضغط أو النوم ، فقد يصبح الصداع شائعًا بسبب انقباض الفك طوال الليل ، تصبح العضلات نشطة ، مما يؤدي إلى صداع يمكن أن يجعلك الصداع سريع الانفعال ومتقلب المزاج ومتردد في أداء نشاطك اليومي.

3. الأسنان التي بها فجوات يمكن أن تؤثر على عادات الأكل

تؤثر الثغرات على نظافة الأسنان. هناك تراكم للبلاك والجير بين أسنانك وتغير لون الأسنان أيضًا. يؤثر هذا على ثقة الشخص لأنك ستبتسم بشكل أقل وستكون دائمًا واعيًا، بأسنانك التي تغير لونها وستكون أيضًا مدركًا تمامًا للطعام الذي تتناوله لأن الطعام سيعلق بين الأسنان.

4. ضروس العقل يمكن أن تسبب الألم

عندما ينبثق ضرس العقل، فإنه يضغط بشدة على اللثة والأسنان المجاورة لها. هذا يسبب الكثير من الألم وعدم الراحة وكذلك صعوبة في فتح وإغلاق الفم. تتضخم اللثة التي يحمي سطح ضرس العقل. لذلك ،تستمر في الالتصاق بين الأسنان ، مما يؤدي إلى زيادة الألم.

بصرف النظر عن صعوبة فتح الفم ، يمكن أن تسبب ضروس العقل تعلق الأطعمة ، ورائحة سيئة ، وصعوبة مضغ الطعام من هذا الجانب ، وتورم طفيف ، وصداع مستمر.

5. رائحة الفم الكريهة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة

يعد الطعام بين الأسنان ، والبكتيريا الموجودة على الأسنان ، والحطام الموجود على اللسان الأسباب الرئيسية الثلاثة لرائحة الفم الكريهة. لذلك ، ترتبط رائحة الفم الكريهة في كثير من الأحيان بسوء نظافة الفم وأمراض اللثة مثل التهاب اللثة والتهاب دواعم الأسنان وجفاف الفم.

6. تسبب أمراض اللثة الكثير من المشاكل الصحية

تشمل مشاكل اللثة التورم والاحمرار والحساسية التي يمكن أن تتداخل مع الحياة اليومية. يمكن أن تمنعك حساسية الأسنان من تناول الأطعمة المفضلة لديك مثل الآيس كريم. علاوة على ذلك ، يمكن أن تسبب هذه المشكلات نزيفًا في لثتك. ومع ذلك ، يمكن أن تحدث هذه المشكلات أحيانًا بسبب غسل أسنانك بقوة.

ترتبط المشكلات الصحية مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو الولادة المبكرة أو انخفاض وزن الأطفال عند الولادة بأمراض اللثة.