4 شركات مياه شرب وصرف صحى تشارك بالبرنامج التدريبى "بناء وإدارة" بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برنامج التدريبى بناء وإدارة منظومة التدريب، والذى يشارك به 11 مسئولا تدريبيا بشركتى مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والفيوم وشركتى صرف صحى القاهرة والإسكندرية، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن التدريب يستهدف بناء وإدارة منظومة التدريب طبقا للاحتياجات الفعلية للعمل وتحديد أساليب التدريب المختلفة وإعداد خطط التدريب.

وأشارت المهندسة دعاء ناصر مدير عام التدريب أنه يحاضر بالبرنامج الدكتور كمال غلاب مستشار وزارة الري للموارد البشرية والخطط الاستراتيجية والتدريب، وأن البرنامج التدريبى استمر لمدة خمسة أيام.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قد عقدت اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والأفرع ومديرى العموم لاستعراض خطط الشركة فى مجال الحوكمة والترشيد وكيفية الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث تناول الاجتماع سبل ترشيد الطاقة وإجراء القياسات الكهربائية المختلفة لمحطات مياه الشرب لزيادة إنتاج المياه وتحسين الأداء.