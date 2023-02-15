اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:58 م
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100 فدان وتستوعب 720 ألف حاوية سنويا.. شاهد ميناء السادس من أكتوبر الجاف

الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:41 م
100 فدان وتستوعب 720 ألف حاوية سنويا.. شاهد ميناء السادس من أكتوبر الجاف ميناء 6 أكتوبر الجاف
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو فيديو لميناء السادس من أكتوبر الجاف والذي تم تشغيله تجريبيا، وهو أول ميناء جاف يتم تشغيله بمصر ضمن 14 ميناء جاف مقرر تنفيذهم، ويقع ميناء أكتوبر الجاف في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على مساحة 100 فدان وعلى بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات البحرية السريع، وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، كما إنه متصل بشبكة سكة حديد مصر من خلال خط  سكك حديدية يربط بين الميناء الجاف وميناء الإسكندرية البحري عن طريق وصلة سكك حديدية تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية، والمخطط ازدواجه بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، وزيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها.
 
 
وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء إلى 720 ألف حاوية مكافئة في العام، ويشمل الميناء على ساحات تخزين للواردات والصادرات والكشف الجمركي ومباني لكافة الجهات العاملة بالميناء هذا بالإضافة إلى احتواء الميناء على معامل متخصصة تابعة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء كما يحتوي الميناء علي ساحة حاويات مبردة تستوعب 132 حاوية وساحة للحاويات ذات الأبعاد القياسية، وخمس خطوط سكك حديدية للتحميل والتفريغ، على أن يتم زيادة المعدات من المرحلة الثانية خلال من 5 سنوات.
 
وحصل مشروع ميناء أكتوبر الجاف، على جائزة "IJ Global" كأفضل وأول مشروع نقل فى إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يخدم المناطق الصناعية بمصر، وذلك حسب ما أعلنه المهندس كامل الوزير، وزير النقل المصرى.
 

النقل

ميناء 6 أكتوبر

ميناء 6 أكتوبر الجاف

اول ميناء جاف

الموانئ المصرية

الموانئ الجافة



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