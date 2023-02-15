وفد من فنون جميلة الإسكندرية يتفقد نادى الجامعة البحرى لبدء التطوير

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى وفد من كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية بقيادة الدكتورة دينا مندور عميد الكلية اليوم زيارة تفقدية لمطعم نادى فاروس التابع لجامعة الاسكندرية بمنطقة الانفوشى، للوقوف على متطلبات أعمال التجميل والتطويرالمطلوب تنفيذها نسب، وذلك في ظل خطة متكاملة يتم إعدادها علي أكمل وجه للتوسع والتطوير المستمر.

وقال بيان الكلية اليوم، أن الزيارة جاءت فى إطار دور الكلية المجتمعي ولتطوير النادى البحرى لتكون ملائمة وجاذبة لأعضاء هيئة التدريس، وتقديم خدمة متميزة، فى ظل ما تشهده جامعة الاسكندرية لتطوير وتحديث فى كافة المجالات والمواقع، للقيام بدورها العلمي والتعليمي على النحو المنشود.

شارك فى الجولة، الدكتور محمد كشك وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور منى فؤاد الاستاذ بقسم النحت، والدكتور هويدا السباعى القائم بأعمال رئيس قسم التصوير، وعصام هويدى المشرف على مطعم نادى فاروس بجامعة الإسكندرية .

فى سياق اخر، ا ستقبل الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا، والدكتور سامح شحاته، المشرف العام على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، وفد سفارة البيرو برئاسة خوسيه خيسوس بيتانكورت ريبيرا، سفير دولة البيرو في جمهورية مصر العربية.