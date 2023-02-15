اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 فبراير 2023 05:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال يومه الثانى فى طوكيو..

وفد المنطقة الاقتصادية يبحث التعاون مع MUFG Bank اليابانى وItochu العملاقة

الأربعاء، 15 فبراير 2023 04:17 م
وفد المنطقة الاقتصادية يبحث التعاون مع MUFG Bank اليابانى وItochu العملاقة مجلس الأعمال الياباني المصري
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد وليد جمال الدين رئيس اقتصادية قناة السويس اجتماعاً بمجلس الأعمال الياباني المصري وذلك بحضور جون كاروب المستشار التنفيذي لعرض أهم مقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التنافسية والتي جعلت منها مركزاً هاما ً على خريطة الصناعة والتجارة الدولية، كما تطرق الحديث إلى أهمية التعاون مع الجانب الياباني في عدد من القطاعات المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية.
 
كما التقى وفد المنطقة الاقتصادية  والسفير المصري لدى طوكيو محمد أبو بكر، مع عدد من مسئولي بنك MUFG، أحد أكبر البنوك اليابانية والذي يعد ذراع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار لمجموعة ميتسوبيشي يو اف جيه المالية القابضة، حيث تم اللقاء مع ماساميشي كونو المسؤول الأول للمجموعة المالية العملاقة ميتسوبيشي يو إف جي (أكبر مؤسسة مالية مصرفية في اليابان)، حيث تم تبادل الرؤي في ضرورة بحث سبل ومسارات دعم المؤسسة المالية للاستثمارات اليابانية المباشرة بالإضافة إلى استثمار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليابان لتسهيل فتح روافد تدفق الاستثمارات اليابانية المباشرة في مجالات الطاقة والمرافق الأساسية ومجالات التصنيع ونقل المعرفة الفنية والتوافق علي تلك النقاط في إطار توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في المستقبل القريب.
 
كما تم عقد لقاء مع ممثلي مؤسسة إيتوشو العالمية (Itochu Corporation) برئاسة هيرويوكي تسوباي عضو مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي للذراع الصناعي بالمجموعة، واستهل السيد تسوباي الاجتماع بالترحيب بوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اليابان، والذي يمثل تعميقاً استراتيجياً للعلاقة التجارية والاقتصادية التاريخية لمجموعة ايتوتشو العملاقة في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص في مصر من خلال التعامل مع مجموعة شركات منصور كوكيل تجاري لمعدات الإنشاءات التابعة للمجموعة عل مدار العقود الماضية.
 
ومن جانبه أعرب وليد جمال الدين عن امتنانه وسعادته بهذا اللقاء واستعرض خلال حديثه الوضع التنافسي المتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يوضح عوامل تحقيق شعار الهيئة "وجهة واحدة ومسار متكامل" للاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة" كما تطرق إلى اهتمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقطاع تصنيع الوقود الأخضر ومشتقاته ودراسة إمكانية الاستفادة من تميز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة الشرق الأوسط كمحطة محورية في مجال تصنيع وتداول وتصدير الوقود الأخضر ومشتقاته، إضافة إلى دراسة إقامة مشروعات بيئية متميزة في مجال تدوير المخلفات بهدف إنتاج الطاقة، إلى جانب التوافق على دراسة جذب استثمارات المجموعة في مجال بناء وإدارة وتشغيل محطات تحلية مياه البحر المخطط طرحها للمستثمرين المحليين والدوليين في المستقبل القريب.

المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

اخبار الإقتصاد

الترويج للاستثمار



الموضوعات المتعلقة

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد شركة Sime Darby الماليزية لبحث سبل التعاون في صناعات زيت النخيل

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 03:47 م

سفارة مصر بطوكيو تستضيف مائدة مستديرة للترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 03:42 م

رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث التعاون المشترك مع DAI اليابانية بقطاع الإنشاءات

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:13 م

رئيس اقتصادية قناة السويس فى اليابان للترويج لفرص الاستثمار بالمنطقة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:17 ص

اقتصادية قناة السويس تناقش رقمنة خدمات المستثمرين مع البنك الأوروبى EBRD

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:03 م

7 إنجازات تحققت منذ إنشاء قناة السويس الجديدة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:00 ص

قطاعات صناعية تستهدف اقتصادية قناة السويس توطينها حتى 2025.. اعرفها

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة