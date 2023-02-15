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وزير الخارجية الروسى: نعمل على تعزيز العلاقات مع مصر والدول الأفريقية

الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:41 ص
وزير الخارجية الروسى: نعمل على تعزيز العلاقات مع مصر والدول الأفريقية سيرجى لافروف - وزير الخارجية الروسى
كتب سمير حسنى

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، إن موسكو تعمل على تعزيز العلاقات مع مصر والهند والإمارات العربية المتحدة والدول الأفريقية، مشيرا إلى أن العلاقات مع الصين وصلت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق من التعاون الاستراتيجي.

وأضاف "لافروف" في كلمة أمام مجلس "الدوما"، أن غالبية دول العالم لا تريد العيش في ظل نظام يهيمن عليه الغرب، داعيًا إلى ضمان التوصل إلى عالم متعدد الأقطاب.

كان وزير الخارجية الروسي، أوضح أن بلاده ستواصل الضغط لإزالة ما وصفه "بالعقبات المصطنعة وغير القانونية" التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفائها في طريق السلاسل المالية واللوجستية اللازمة لتوريد الأسمدة والأغذية الروسية داخل الأسواق العالمية.


سيرجى لافروف

مصر

وزير الخارجية الروسي

افريقيا

روسيا



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