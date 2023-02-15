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وزير البترول: بدء الإنتاج التجارى من منجم إيقات للذهب خلال أسابيع

الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:54 ص
وزير البترول: بدء الإنتاج التجارى من منجم إيقات للذهب خلال أسابيع طارق الملا
كتب سمير حسنى

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أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز، عن بدء الإنتاج التجاري من منجم إيقات للذهب خلال أسابيع.

وصنف مجلس الذهب العالمى مصر بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نموًا فى زيادة الاحتياطى من الذهب على مدار العام المنقضى،، ليسجل احتياطى الذهب فى مصر 125.55 طن.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمى، فإن البنك المركزى المصرى كان "أكبر مشتر للذهب" بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعدما اقتنى خلال فبراير 44 طنًا من المعدن النفيس، كما تعمل مصر على زيادة إنتاج الذهب المحلى على المدى الطويل عبر منجم السكرى وغيره، كما توسعت مصر فى طرح مناقصات للتنقيب عن الذهب العام الماضى، وفازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن فى صحراء مصر الشرقية.


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