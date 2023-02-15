الملا يستعرض مع مبادلة الإماراتية أعمال البحث والإنتاج للغاز بالمتوسط

كتبت - مروة الغول

على هامش المشاركة في المؤتمر والمعرض الدولى للبترول (ايجبس 2023 ) عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الشيخ منصور محمد الرئيس التنفيذى لشركة مبادلة الإماراتية.

واوضح الملا ان المباحثات شهدت استعراض أوجه التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة الإماراتية التي تشارك في اعمال البحث والإنتاج للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ، كما تم بحث سبل تعظيم مجالات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن ان تشارك فيها شركة مبادلة في ظل اهتمامها بضخ استثمارات جديدة بمجالات الطاقة في مصر، وكذلك مشروعات خفض الانبعاثات كخيار مهم لتأمين إمدادات الطاقة.

ومن جانبه، أعرب منصور عن تقديره لدعوته لحضور هذا المؤتمر المهم، مؤكداً ان مبادلة ملتزمة بمشروعاتها فى مصر، بل وترغب فى زيادة استثماراتها فى ظل الفرص الجيدة التي يتمتع بها قطاع البترول المصرى.