اليوم السابع
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وزيرة التضامن تعلن انتهاء عمل اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات 2023

الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:18 م
وزيرة التضامن تعلن انتهاء عمل اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات 2023 الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن انتهاء اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2023 من أعمالها والتي عقدت على مدار يومين برئاسة شرفية للدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب و مني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور ممثلين من الأزهر الشريف، المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة ، المجلس القومي للطفولة والأمومة ،وزارة الثقافة ، كلية التربية بجامعة عين شمس ، الهلال الأحمر المصري، المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية ، اتحاد هيئة المستثمرين العرب ، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، جمعية الاورمان، ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات العامة المعنية بالحدث بالوزارة .
 
واجتمعت اللجنة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم استعراض  113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي تم عقدها في المديريات، وذلك لعدد 54 أما مثالية، 11 أما بديلة،  18 أما لابن من ذوي الإعاقة، 6 أمهات من ذوي الإعاقة، 3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، 11 أما من الرائدات الاجتماعيات، 5 متطوعات من قري حياة كريمة ، 5 حاصلات علي مشروع اقتصادي.
 
وانتهت اللجنة من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة لاختيار 27 أم مثالية أولي علي مستوي المحافظات وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالي عدد 36 أما مكرمة خلال احتفالية هذا العام .
 
الأمهات المثاليات لعام 2023
الأمهات المثاليات لعام 2023

انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات
انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات

جانب من اللجنة
جانب من اللجنة

وزيره التضامن
وزيره التضامن

 


وزيرة التضامن

مسابقة الام المثالية

الام المثالية

اختيار الأمهات المثاليات لعام 2023

شروط مسابقة الام المثالية



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