وزارة التموين: زراعة 620 ألف فدان بنجر العام الجارى لإنتاج السكر

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من رؤساء مجالس إدارة شركات ومصانع بنجر السكر حول الاستعدادات لموسم بنجر السكر حيث تم إجراء الصيانة اللازمة لتلك المصانع لاستقبال الموسم هذا العام وأن المساحة المنزرعة هذا العام تبلغ نحو 620 ألف فدان بنجر سكر بزيادة تصل الى 10 آلاف فدان عن العام الماضي لإنتاج ما يصل الى 1.8 مليون طن سكر هذا العام، وأن المصانع تعمل بنظام الميكنة كاملة بدءاً من تَسلم البنجر من المزارع وصولاً الى صرف المستحقات المالية من خلال البنوك وماكينات الصرف.
وأكد الوزير أن انتاج السكر من مصانع قصب السكر وبنجر السكر سوف تغطي ما يصل الى الـ 90% من الاستهلاك المحلي من هذه السلعة الاستراتيجية.
وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية مع التوسع فى إنشاء فروع ومنافذ "أهلا رمضان " على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30 %، كما شاركت المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة فى منافذ "أهلا رمضان" وأيضا تخصيص ركن خاص بمنافذ هذه الشركات لطرح السلع بأسعار مخفضة.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير أن المصانع جاهزة لاستقبال الموسم هذا العام بإجراءات ميسرة كما سيتم تسهيل عمليات التوريد للمزارعين، وتسهيل عمليات صرف المستحقات لهم، وأن الوزارة تضخ كميات تصل الى 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر وبنجر السكر شهرياً على المنظومة التموينية بواقع يصل إلى 4 آلاف طن سكر يومياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة