نجاح علاج قرحة مزمنة بالكامل لمريض فى مجمع الأقصر الطبى الدولى

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء قسم التجميل بمجمع الأقصر الطبي الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في علاج قرحة مزمنة بالكاحل لمريض، وذلك بتكلفة أقل من 400 جنيه للعملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقالت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه المريض حضر إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي وكان يعاني من آلام بالقدم، وتم التشخيص بقرحة المزمنة بالكاحل، وتم تحضير وتجهيز المريض إلى غرفة العمليات، وتم إجراء نقل شريحة عضلية ميكروسكوبية من الفخذ إلى الكاحل مع عمل توصيل للشرايين والأعصاب.

وأجرى الجراحة الفريق الطبي المكون من كل من الدكتور محمد اللبان أستاذ جراحة التجميل بالمجمع، والدكتور محمد القريني أخصائي جراحة التجميل بالمجمع، والدكتور محمود فاروق طبيب مقيم بقسم جراحة التجميل بالمجمع، وبمشاركة متميزة من فريق التخدير بالمستشفى الدكتور إبراهيم موسي أستاذ التخدير بالمجمع، والدكتور محمد سيد استشاري التخدير بالمجمع، وطاقم التمريض المكون من شيماء حسين ووردة فتحي، حيث يمكن الكشف والمتابعة بعيادة التجميل بمجمع الأقصر الطبي الدولي بمدينة الأقصر، وللحجز والاستفسار لمنتفعى التأمين الصحي الشامل يرجى الاتصال على الخط الساخن 15344، ولغير منتفعين التأمين الصحي الشامل يمكن التوجه بشكل مباشر للحجز في مجمع الأقصر الطبي الدولي بمدينة الأقصر والكشف بأسعار تنافسية.

فيما نجح فريق جراحة المسالك البولية بمجمع الأقصر الدولى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إجراء مجموعة من الجراحات النادرة والتى أنهت معاناة طويلة للمرضى بين المستشفيات، وتم تعافى وشفاء المرضى بعد العمليات وخروجهم من المجمع الطبي بصحة جيدة.

وشملت الجراحة الأولى توسيع ضيق مرتجع بالمجرى البولي الأمامي بإستخدام أحدث أجهزة الليزر ( thulium laser )، والحالة الثانية استئصال تورم بولي بالكلى اليسرى بحجم 40 سم من سيدة من ذوات الهمم، والحالة الثالثة استخراج حصوات مرتجعة متعددة متشعبة بالكلى لمريضة، والحالة الرابعة استئصال جراحى جذرى لورم خبيث بالكلى اليسرى، والحالة الخامسة إصلاح إختلاف خلقى بالكلى اليسرى عن طريق تجميل حوض الكلى.