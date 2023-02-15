اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 فبراير 2023 01:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى إيتاى البارود بالبحيرة

الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:36 م
مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى إيتاى البارود بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقت طفلة مصرعها إثر اصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق بمركز إيتاى البارود فى محافظة البحيرة. 
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "ر .ر.ع" 8 سنوات إثر اصطدامها بسيارة أثناء عبورها طريق قرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاى البارود. 
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا حادث سير أسفر عن مصرع سيدة مسنة إثر إصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة.

وبالفحص تبين مصرع «سعدية ف.ر» 56 عاما مقيمة  مركز الدلنجات إثر اصطدامها بسيارة أثناء عبورها طريق القاهرة-  الإسكندرية  دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة. 

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون  المركزى تحت تصرف النيابة العامة.  

 


مصرع طفلة

إيتاى البارود

محافظة البحيرة

وادى النطرون

حوادث البحيرة

مستشفى وادى النطرون



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة