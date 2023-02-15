مدير الجامع الأزهر يناقش آليات اختبارات الأروقة وتسهيلها على الدارسين بالشرقية

كتب لؤى على

تفقد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر ، فرع الرواق الأزهري بمحافظة الشرقية، ضمن سلسلة زيارات تغطي جميع فروع الرواق الخارجية بالمحافظات، حيث عُقدت اختبارات المرحلة التخصصيية بمستواها الأول والثالث، وذلك بمقر الاختبارات بديوان عام منطقة الشرقة الأزهرية، في إطار المتابعة المستمرة والاطمئنان على سير عملية الاختبارات بمقار الفروع الخارجية.

رافق مدير عام الجامع الأزهر، خلال جولته التفقدية الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والشيخ عبد الكريم أحمد الحداد، الباحث بالجامع الأزهر، ومدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بمحافظة الشرقية.

وعقد د. عودة، اجتماعا مع مدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق، لمناقشة آليات إجراء الاختبار وتسهيلها تيسيرا على الدارسين، مؤكدا على أهمية التزام المنسقين والمحفظين بمهام العمل الموكلين بها والتي تم مناقشتها في يناير الماضي.

من جهته، قام الدكتور خالد سعيد، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور مصباح منصور وكيل كلية أصول الدين للدراسات العليا، والدكتور جميل تعيلب وكيل كلية أصول الدين لشئون الطلاب؛ بمتابعة فعاليات الاختبارات بفرع الجامع الأزهر والمنعقدة بكلية أصول الدين بالقاهرة، واستمعوا لآراء وملاحظات بعض الدارسين، مؤكدين على ضرورة تذليل أي صعاب تتعلق بالاختبارات تيسيرا وتسهيلا على الدارسين.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الاختبارات تستقبل ما يزيد عن 6700 دارس موزعة لجانهم على كافة محافظات الجمهورية، حيث يؤدي دارسو الرواق بكافة مراحله (التمهيديية، والمتوسطة، والتخصصية) اختباراتهم في 27 مقرا، مؤكدا أن الرواق الأزهري يحظى باهتمام بالغ من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، كما أن فضيلته يتابع مستجدات الرواق أولا بأول.

ولفت إلى أن فترة الاختبارات تستمر لمدة 20 يومًا ، وأن هذا الموسم قد اتسم بالإقبال المتزايد من الدارسين، وذلك مقارنة بالموسمين السابقين ، حيث يزيد إجمالي الدارسين هذا العام على 6700 دارس، في مقابل 3 آلاف دارس في العام السابق، مؤكدا أن الاختبارات جاءت في مستوى جميع الطلاب.