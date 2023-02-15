اليوم السابع
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محور بديل خزان أسوان يخلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل.. فيديو

الأربعاء، 15 فبراير 2023 02:27 م
محور بديل خزان أسوان يخلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل.. فيديو محور بديل خزان أسوان
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو يوضح تقدم أعمال تنفيذ محور بديل خزان اسوان بمحافظة اسوان، والذى يعد أحد محأور التنمية بأسوان، ويرجع أهمية محور بديل خزان أسوان فى المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للحفاظ على الخزان وإطالة عمره الافتراضى، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها وخلق عدد كبير من فرص العمل وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية.

 

وسيمتد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان لـ القطار الكهربائى السريع، مع رفع كفاءة الطريق الرابط شرق المحور والواصل لطريق أسوان برانيس، كما يربط المحور بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحرأوى الغربى (القاهرة – أسوان) عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة- اسوان) والربط على طريق أسوان / أبو سمبل، يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 متر، به ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويتضمن المحور 2 كوبرى و1 نفق، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.957 مليار جنيه، ويتم تنفيذ المحور فى أراضى صخرية.

 

ونفذت وزارة النقل المصرية 13 محور على نهر النيل ألفترة الأخيرة وهى " طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر " محور روض ألفرج"- حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص- كلابشة – ديروط" بتكلفة 14 مليار جنيه.

 

ويتم تنفيذ 14 محور وهم "درأو – بديل خزان أسوان – ألفشن – أبو تيج – تلا / طنوب –شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط – دشنا – دار السلام – المراغة – أبو غالب – القطا" بتكلفة 20 مليار جنيه، ونعرض فى التقرير التإلى أهمية المحأور الجديدة الجارى تنفيذها وأهم المعلومات عنها.


محور بديل خزان اسوان

محاور النيل

محاور التنمية

النقل

المحاور

مشاريع الطرق



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