وزير النقل يتفقد مشروع الخط الثانى للقطار السريع ويؤكد: تخدم جميع المناطق

كتب سيد الخلفاوى

واصل المهندس كامل الوزير- وزير النقل جولاته التفقدية فى صعيد مصر لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، حيث تفقد الوزير مواقع العمل بالخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع أكتوبر /أسوان/ابوسمبل والذى يبلغ طوله 1100 كم، وذلك فى المسافة من أبو سمبل حتى الأقصر بطول حوالى 530 كم والتى تشمل عدد 12 محطة منها 5 محطة للقطار السريع و7 محطة للقطار الإقليمي. بدأت الجولة بتفقد وزير النقل يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ اسوان محطة ابو سمبل حيث امتداد شبكة سكك حديد القطار السريع إلى هذه المنطقة وانشاء محطة للقطار السريع بها سوف يساهم فى خدمة وتنمية هذه المنطقة بما فيها من معالم سياحية كما ايضا المرور على المسار بمنطقة توشكى والمقرر انشاء محطة للقطار السريع بها ليخدم منطقة توشكى الواعدة كمنطقة زراعية صناعية ومنطقة تنمية جديدة حيث أكد الوزير على سرعة دراسة انشاء منطقة لوجستية وميناء جاف لوصول قطار البضائع إلى هذه المنطقة وذلك لخدمة نقل المنتجات والخامات منها واليها بوسيلة نقل للبضائع امنة وسريعة وذات حجم وسعة نقل كبيرة بالإضافة إلى مناطق لوجيستية فى قسطل وارقين ووادى كركر تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس بالتوسع فى المناطق اللوجستية لخدمة حركة التجارة كما يمر المسار ايضا بمنطقة ميديكوم الصناعية وبانشاء محطة اقليمية للقطار فى هذه المنطقة يسهم فى انتقال العاملين والمترددين عليها كما يخدم القطار السريع القرى والتجمعات السكنية فى جبل شيشة وعرب سهيل ليصل بعد ذلك إلى محطة مطار أسوان كما تفقد الوزير موقع العمل بمحطة شحن بضائع فى منطقة مفارق توشكى /العوينات.كما تفقد الوزير محطات توشكى و ميدكوم ومطار أسوان - أسوان الجديدة /دراو/ كلابشة / ادفو/ السباعية/ اسنا/ ارمنت وصولا إلى الأقصر.

ووجه وزير النقل خلال الجولة بتكثيف الاعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط مشيرا الى انه تم مراعاة ان يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربي وان يكون موقع المحطات قريب من الطرق والاماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل ، لخدمة سكان محافظات الصعيد وايضا ان تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية وذلك تيسيرا علي المسافرين للوصول الي المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقري القريبة.

وفي تصريحات صحفية على هامش الجولة صرح وزير النقل ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد صدق على مد الخط من أسوان لأبو سمبل لدعم وخدمة حركة السياحة وتسهيل حركة تنقل المواطنين بوسيلة نقل حديثة وعصرية وصديقة للبيئة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب ونقل الحاصلات والمنتجات الزراعية من مزارع توشكى وشرق العوينات إلى المناطق السكنية والموانئ البحريةمثل سفاجا والاسكندرية.

واضاف الوزير أن تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار و المحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها

مضيفاً أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الاخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات كما تخدم المناطق الصناعية والسياحية والزراعية والعمرانية مشيرا الى أن انشاء شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 4 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2250 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم.