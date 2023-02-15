محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفال بذكرى "الإسراء والمعراج" بمسجد الاستاد.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء جمال نورالدين، الاحتفال بذكرى " الإسراء والمعراج " لعام 1444هـ بمسجد الاستاد، جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد،، والشيخ محمد على يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى، وكيل المديرية، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، واللواء سعيد عماره، والسيد شمس الدين، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات.

وافتتح فعاليات الاحتفال فضيلة الشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف، وذلك عقب أداء شعائر صلاة المغرب، يليه تلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت فضيلة الشيخ قطب الطويل، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، وألقى فضيلة الشيخ محمد يونس على، وكيل وزارة الأوقاف كلمة عن معجزة الإسراء والمعراج وأهم الدروس المستفادة منها، واختتم كلمته داعياً المولى عزوجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء.

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص التهنئة لأهالي المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي ونواب مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.