محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض أهلا رمضان والماركت بلطيم.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الاربعاء، معرض" أهلا رمضان 2023 بمدينة بلطيم بجوار السوق، موجهًا بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، بحضور اللواء محمد عمر فداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التى تم افتتاحها، مشيدًا بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر احتياجًا والتخفيف عن محدودى الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق.

مشيرًا إلى أنه تم افتتاح معارض أهلا رمضان بفوه والحامول وبلطيم وسيدى غازى وسيدى سالم، والبرلس ودسوق وكفر الشيخ، اضافة لماركت المنطقة الشمالية ببلطيم وهايبر المنطقة الشمالية غرب المدينة وجارى افتتاح المعارض فى كل مدن المحافظة، إضافة لفتح معرض أهلا رمضان، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، الماركت الدائم بجوار الموقف الشرقى بمدينة بلطيم، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تتراوح ما بين 20% ل 30%, مشيرًا إلى أنه هناك تعاون كبير بين عدد من الجهات المعنية، لفتح منافذ دائمة لتوفير كافة السلع الغذائية، واحتياجات المواطنين من السلع واللحوم الطازجة، والدواجن المثلجة، والفواكة، والارز والمكرونة، والدقيق، بأسعار مخفضة، وتم وضع الأسعار على السلع، تتراوح ما بين 20 لـ30%وسيتم فتح منافذ بمدن المحافظة تباعًا، فلدينا هنجر للمنطقة الشمالية العسكرية غرب مدينة كفر الشيخ، وماركات تم افتتاحه بمدينة بلطيم.

وأضاف نور الدين، كما يتم توفير السلع الغذائية، من خلال السيارات المتنقلة التى تجوب المدن والقرى، لطرحها للمواطنين، بأسعار مخفضة.

واستمع محافظ كفر الشيخ لأهالى بلطيم الذين أشادوا بما يحتويه المعرض من السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.