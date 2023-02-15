محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مشروع محطة لمعالجة الصرف الصحى ببلطيم.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، مشروع محطة معالجة صرف صحى، بطاقة 22 ألف م/ى، بمصيف بلطيم كمرحلة أولى تزيد إلى 33 الف م3/ى كمرحلة ثانية، بتكلفة 450 مليون جنيه، والذى يضم محطتى رفع رئيسية وفرعية تصرف 1245 ل/ث، وخطوط طرد قطرى( 600-800) مم بطول ( 8.2 كم قطر 800 مم و 1.85 كم قطر 600مم، وشبكات انحدار بطول 25 كم أقطار مختلفة ليستفيد منه 300 ألف نسمة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يخدم مدينة مصيف بلطيم و5 قرى ( الشيخ مبارك- أبوعميرة الشرقية والغربية - الشهابية- أبو سليمان- الحماد- العياش- الزهراء).

جاء ذلك بحضور هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، واللواء مهندس حسن محمود عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتوره نفين الخطيب، رئيس قطاع الصرف الصحى بشركة المياة، والمهندس رشدى السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذى، والمهندسة مجيدة مدير المشروعات بالجهاز التنفيذى، وعدد من القيادات التنفيذية.