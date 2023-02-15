محافظ كفرالشيخ يطمئن على مصابى حادث الطريق الدولى الساحلى بمستشفى بلطيم.. صور

اطمأن اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الاربعاء، على مصابين حادث الطريق الدولى الساحلى ببلطيم، آثر تصادم سيارة 2 كابينة وسيارة ربع نقل نتج عنها إصابة 6 اشخاص، وتم تحويلهم على الفور للمستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.
وتوجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، إلى مستشفى بلطيم المركزى، للاطمئنان على الحالات الـ 6 الذين تم حجزهم بالمستشفى، والتأكد من استقرار حالتهم الصحية.
ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم كافة الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، داعيًا الله أن يشفيهم ويخفف عنهم آلامهم.
المحافظ يتحدث لأحد المصابين
محافظ كفر الشيخ يتحدث لأحد المصابين
محافظ كفر الشيخ يزور المصابين
مستشفى بلطيم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة