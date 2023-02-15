اليوم السابع
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محافظ كفرالشيخ يطمئن على مصابى حادث الطريق الدولى الساحلى بمستشفى بلطيم.. صور

الأربعاء، 15 فبراير 2023 04:12 م
محافظ كفرالشيخ يطمئن على مصابى حادث الطريق الدولى الساحلى بمستشفى بلطيم.. صور محافظ كفر الشيخ يطمئن على المصابين
كفر الشيخ- محمد سليمان

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اطمأن اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الاربعاء، على مصابين حادث الطريق الدولى الساحلى ببلطيم، آثر تصادم سيارة 2 كابينة وسيارة ربع نقل نتج عنها إصابة 6 اشخاص، وتم تحويلهم على الفور للمستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة. 

 

وتوجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، إلى مستشفى بلطيم المركزى، للاطمئنان على الحالات الـ 6 الذين تم حجزهم بالمستشفى، والتأكد من استقرار حالتهم الصحية.

 

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم كافة الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، داعيًا الله أن يشفيهم ويخفف عنهم آلامهم.

 

المحافظ يتحدث لأحد المصابين
المحافظ يتحدث لأحد المصابين

 

محافظ كفر الشيخ يتحدث لأحد المصابين
محافظ كفر الشيخ يتحدث لأحد المصابين

 

محافظ كفر الشيخ يزور المصابين
محافظ كفر الشيخ يزور المصابين

 

مستشفى بلطيم
مستشفى بلطيم

 


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