محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان عددا من مشروعات الصرف الصحى بمدينة بلطيم.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، مشروع صرف صحى قرية الشهابية، ببلطيم، والذى يضم محطة رفع، خط طرد بطول 2.8 كم بقطر 450 مم، وشبكة انحدار بطول 13 كم بأقطار ( 250- 630)، بتكلفة 50 مليون جنيه، بعدد مستفيدين 13.5 الف نسمة، ويخدم المشروع منطقة قري الشهابية.

كما تفقد المحافظ، مشروع صرف صحى قرية الشيخ مبارك، والذى يضم "محطة رفع، خط طرد بطول 5.2 كم بقطر 400 مم، وشبكة انحدار بطول 19.6 كم بأقطار (250- 630)، بتكلفة 65 مليون جنيه، بعدد مستفيدين 12 الف نسمة، ويخدم المشروع منطقة قرية الشيخ مبارك، وتفقد مشروع صرف صحى قرية الحماد، والذي يضم " محطة رفع، خط طرد بطول 1.9 كم بقطر 400 مم، وشبكة انحدار بطول 15 كم بأقطار ( 200- 630)، بتكلفة 50 مليون جنيه، بعدد مستفيدين 10 الف نسمة، ويخدم المشروع منطقة قرية الحماد.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عمر فداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء مهندس حسن محمود عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة شركة المياه، والدكتوره نفين الخطيب، رئيس قطاع الصرف الصحى بشركة المياة، والمهندس رشدى السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذى، والمهندسة مجيدة مدير المشروعات بالجهاز التنفيذى، وعدد من القيادات التنفيذية.