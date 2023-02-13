محافظ كفر الشيخ: 28 فبراير آخر موعد للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن موعد نهاية تلقى طلبات التظلمات الخاصة بنتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022-2023، 28 فبراير المقبل، وجرى تحديد 13 موقعا، لاستقبال التظلمات من الطلاب وأولياء أمورهم، طوال أيام الاسبوع، ماعدا يومي" الجمعة والسبت".



مقار تلقي تظلمات الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ ، أنه تم تحديد مواقع تلقى التظلمات بالإدارات التعليمية والمدارس، فيتم تلقى الطلبات بمقر إدارات "سيدى غازى، سيدى سالم، فوه، البرلس"، ونادى المعلمين بدسوق، ومدرسة الشهيد حمدى بإدارة شرق كفر الشيخ، ومجمع هدى شعراوى التابع لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، والمدرسة الثانوية التجارية القديمة بمطوبس، ومدرسة الحامول الإعدادية بنين بإدارة الحامول، وبمدرسة الرياض الرسمية للغات التابعة لإدارة الرياض، وبالمدرسة الاعدادية للبنين ببيلا، ومدرسة الصديق الأبتدائية ببلطيم.

يذكر أن الطلبات تقدم فى المواقع التى حددتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ويتم تسديد الرسوم، وقدرها 35 جنيهاً، وسيتم النظر فى تلك التظلمات، وتحديد موعد لحضور الطالب فى المقر الرئيسى للكنترول بمدرسة الوحدة العربية بمدينة كفرالشيخ، ليطلع على صورة كراسة الإجابة الخاصة به لمراجعتها، وتدوين الملاحظات فى ورقة مرفقة بورقة الايجابة، لتعرض على لجنة من موجهى المادة، لتقدير مدى أحقية الطالب، وستتم موافاة الطلاب بنتيجة التظلمات.

كان محافظ كفرالشيخ قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2022 - 2023، الأسبوع الماضى، بنسبة نجاح 87.41%، كما اعتمد أيضاً نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و281 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 196 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 63 ألفًا و85 طالبًا، ونجح منهم 55 ألفًا و140 طالبًا، بنسبة 87.41%.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج فى الفصل الدراسى الثانى، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل.