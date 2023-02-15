محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقة عاصمة الإبتكار الأخضر

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

هنأ اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، أبناء المحافظة بتحقيق المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة عاصمة الإبتكار الأخضر لعام 2022 ضمن جهود التحول نحو التنمية والاقتصاد الأخضر والمستدام، ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات الرائدة في هذا المجال، حيث شارك المحافظ ،اليوم الأربعاء، في فعاليات المؤتمر الدولى السابع للابتكار 2023 والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، والذي نظمته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى و البحث العلمي و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، و الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ولفيف من المحافظين والعلماء والمبتكرين وأصحاب الإنجازات العلمية.

وصرح الزملوط أن المؤتمر شهد تكريم محافظة الوادى الجديد لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة عاصمة الإبتكار الأخضر لعام 2022؛ تقديرًا لجهود التحول نحو التنمية والإقتصاد الأخضر و المستدام، ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات الرائدة في هذا المجال، حيث فازت محافظة الاسكندرية بالمرتبة الأولى ثم محافظة الوادي الجديد جاءت في المرتبة الثانية ثم تأتي محافظة القاهرة في المرتبة الثالثة.

وكان الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، أعلن في حفل ختام معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار عن المحافظة الفائزة بعاصمة الابتكار لجمهورية مصر العربية لعام 2022.

وتم تكريم أفضل المحافظات من حيث الأداء في المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر عاصمة الابتكار، حيث فازت محافظة دمياط بالمركز الأول في المؤشر الفرعي للخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين، كما فازت ايضًا بالمركز الأول في المؤشر الفرعي للابتكار الأخضر، بينما فازت محافظة الجيزة بالمركز الأول في المؤشر الفرعي لبراءات الاختراع، وفازت محافظة الاسكندرية بالمركز الأول في المؤشر الفرعي لإنتاج الابتكارات من مؤشر عاصمة الابتكار في مصر لعام 2022.