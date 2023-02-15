محافظ المنوفية: 50 ألف جنيه دعما لنادى جمهورية شبين عقب تصدره مجموعة بحرى

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد حضر مباراة كرة القدم بين فريقى جمهورية شبين وطنطا والذى أقيم على ملعب نادى جمهورية شبين الرياضى، وذلك ضمن مباريات الدورى الممتاز القسم الثانى (ب)، بحضور نائبه محمد موسى، والنائب أحمد الخشن رئيس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الرياضى، والمحاسب فايز عريبى رئيس مجلس إدارة نادى طنطا، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلسى إدارة نادى جمهورية شبين وطنطا.

وقبل انطلاق المباراة، حرص محافظ المنوفية على مصافحة لاعبى الفريقين وحثهم على تحقيق الفوز والتحلي بالأخلاق الرياضية طوال المباراة.