اليوم السابع
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محافظ المنوفية: 50 ألف جنيه دعما لنادى جمهورية شبين عقب تصدره مجموعة بحرى

الأربعاء، 15 فبراير 2023 06:40 م
محافظ المنوفية: 50 ألف جنيه دعما لنادى جمهورية شبين عقب تصدره مجموعة بحرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مبلغ 50 ألف جنيه لفريق نادى جمهورية شبين مكافأة الفوز على طنطا فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، علي استاد نادى جمهورية شبين ضمن منافسات الدوري الممتاز (ب) ، ليرتفع رصيده لـ (32) نقطة وبهذا يتصدر نادي الجمهورية قائمة مجموعة وجه بحرى.
 
كما قدم المحافظ التهنئة لمجلس الإدارة واللاعبين والجماهير على هذا الفوز، مؤكدا مواصلة الدعم لتحقيق حلم الوصول للدوري الممتاز، مشيرا إلى تذليل كافة العقبات أمام الجماهير لمساندة الفريق داخل وخارج ملعبه وتقديم كافة التيسيرات الممكنة في كل مباريات الفريق القادمة.
 
وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد حضر مباراة كرة القدم بين فريقى جمهورية شبين وطنطا والذى أقيم على ملعب نادى جمهورية شبين الرياضى، وذلك ضمن مباريات الدورى الممتاز  القسم الثانى (ب)، بحضور نائبه محمد موسى، والنائب أحمد الخشن رئيس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين الرياضى، والمحاسب فايز عريبى رئيس مجلس إدارة نادى طنطا، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلسى إدارة نادى جمهورية شبين وطنطا.
 
وقبل انطلاق المباراة، حرص محافظ المنوفية على مصافحة لاعبى الفريقين وحثهم على تحقيق الفوز والتحلي بالأخلاق الرياضية طوال المباراة.

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

لقاء جمهورية شبين الكوم

فريق طنطا



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