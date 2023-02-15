9 مليارات و318 مليون جنيه استثمارات قطاع الطرق فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

يعد قطاع الطرق من أهم القطاعات التى شهدت تطورا كبيرا فى الرصف والكبارى نظرا لأن محافظة المنوفية كانت معظم طرقها غير ممهده قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى فمنذ عام 2014 وحتى الآن بلغت قيمة جملة الاستثمارات بهذا القطاع 9 مليار جنيه حيث تم تطوير ورصف الطرق بمعظم مراكز ومدن المحافظة.

ويرصد اليوم السابع فى سطور جميع المشاريع من رصف طرق وكبارى التى تمت منذ عام 2014 وحتى الآن:

1- كوبرى طوخ طنبشا العلوى بطول 800متر وبتكلفة 173,7 مليون جنيه.

2- توسعة ورفع كفاءة طريق القاهرة – إسكندرية الزراعى المسافة من بنها – حتى بركة السبع – إتجاه إسكندرية بطول 15كم بتكلفة 173.7 مليون جنيه

3 - الدائرىالإقليمى قطاع واحد بطول 6.4كم وبتكلفة 751 مليون جنيه

4 - كوبرى عرب وأجهور الرمل بطول 1.5 بتكلفة 150 مليون جنيه

5-رفع كفاءة وإعادة رصف طريق الباجور – القناطر الخيرية بطول 33كم وبتكلفة 131 مليون جنيه

6- الدائرى الإقليمى قطاع 2 بطول 9.4كم بتكلفة مليارو200مليون جنيه

7- مشروع إنشاء كوبرى علوى على مزلقان قويسنا بطول 975 متر وبتكلفة 136.6 مليون جنيه

8- تقوية ورصف ورفع كفاءة الطريق السريع شبين الكوم - الباجور - القناطر بطول 12كم وبتكلفة 21,9 مليون جنيه

9- الدائرى الإقليمى قطاع 3 بطول 13كم وبتكلفة مليار و800 مليون جنيه

10- الدائرى الإقليمى قطاع 4 بطول 6كم وبتكلفة 850 مليون جنيه

11- التوسيع وتطوير ورفع كفاءة الطريق الزراعى فى المسافة من بركة السبع حتى بنها بطول 18كم وبتكلفة 138 مليون جنيه.

12- رفع كفاءة وإعادة رصف طريق سنتريس - أشمون بطول 8 كم وبتكلفة 5 مليون جنيه

13- إزدواج طريق التوفيقية الخطاطبة من كوبرى طملاى حتى كوبرى كفر داود بطول 7 كم وبتكلفة (81.8 مليون جنيه).

14- مشروعات الرصف خلال الفترة من 2014-2023بلغت جملة الاستثمارات مليار و146 مليون جنيه.

15 - حجم الاستثمارات فى قطاع الطرق والنقل خلال العام الماضى 260مليون و201أف جنيه،

16- جملة الاعتمادات المخصصةالطرق الداخلية والطر ق المحلية التى تربط بين المراكز الإدارية بالمحافظةللرصف مليار و146 مليون جنيه خلال الفترة من 2014حتى2023.

17- تنفيذ رصف إنشائى وإعادة رصف حوالى 300كم " طرق محلية وشوارع داخل المدن ومداخل القرى "رد الشىء لأصله بلغت الإستثمارات 250مليون جنيه، حيث تم استخدام أرصدة رد الشى لأصله فى تنفيذ مشروعات رصف بدائرة المحافظة بطول حوالى 170كم.

15- تنفيذ الهيئة العام الطرق والكبارى برصف 115 كم ب 20 طريق محلى يربط بين مراكز ومدن المحافظة، ورصف 5 كم بشوارع رئيسية حيوية بعاصمة المحافظة، شارع محطة عاطف السادات، شارع مزلقان العبد حتى طريق الماى، محور حضانة الفاروق.

18- قطاع الطرق والنقل خلال عام 2022/2023بلغت جملة الإستثمارات 260مليونًا و201ألف جنيه.

19- رصف الطرق محلية ورصف داخل المدن والقرى بطول 143.662 كم تقريباً بتكلفة استثمارية تجاوزت 260 مليون جنيه.