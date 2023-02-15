محافظ الأقصر: رصف 57 كيلو متر طرق بين المدن المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

نجاحات كبيرة حققتها محافظة الأقصر فى مجال رصف الطرق المتهالكة فى المدن المختلفة، حيث تشهد محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى مشروعات قومية لتطوير وإنشاء ورصف وتجميل الطرق بالمدن وأيضاً بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك تقديم أفضل خدمة للمواطنين فى حياتهم اليومية، وللحد من الحوادث المتكررة على تلك الطرق وخدمة أفضل لحركة السياحة حول المحافظة.

وفى هذا الصدد، أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تفاصيل العمل فى الخطة الاستثمارية بقطاع الطرق ، حيث تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالى أطوال 57 كم بمراكز ومدن المحافظة، كما تم تنفيذ أعمال إنترلوك بمدينة الأقصر بتكلفة إجمالية 124 مليون جنيه، كما يجرى تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة للعام 2022-2023 بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.

وأضاف المستشار مصطفى ألهم لـ"اليوم السابع"، أنه تم العمل فى مشروعات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى، حيث تم إنهاء رفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى (المرحلة الأولى) بطول 36 كم وتبدأ من مدينة طيبة وحتى تقاطع قفط / القصير، بعرض 11.5 متر بواقع 2 حارة مرورية بتكلفة 182.3 مليون جنيه، كما تم إنهاء أعمال إنشاء إزدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقي(المرحلة الثانية) والقطاع الثانى بطول 12 كم (مرحلة ثانية) بالقطاع الثانى بداية من الحبيل حتى الكم 30 اتجاه كوبرى البغدادى بعرض 11.5 متر بتكلفة 73.5 مليون جنيه، وتم نهو أعمال إنشاء إزدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقي(المرحلة الثانية) تقاطع الطريق مع طريق قنا/سفاجا الصحراوى، حتى تقاطع طريق قنا /الأقصر الصحراوى مع طريق قفط / القصير بطول 36 كم وبعرض 11.5 متر، وبتكلفة 191.9 مليون جنيه.

وأكد محافظ الأقصر، أنه تم أيضاً إنهاء أعمال إنشاء ازدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقي(المرحلة الثانية) (القطاع الثالث)فى المسافة من الحبيل حتى الكم 30 باتجاه كوبرى البغدادى بطول 6 كم بعرض 11.5 متر، وبتكلفة 37.5 مليون جنيه، كما تم نهو مشروع رفع كفاءة طريق قنا/الأقصر الصحراوى الشرقى (مرحلة الثانية) بنظام fdrرفع كفاءة الطريق الحالى الذى يبلغ عرضه 11.5 متر بطول 36 كيلو وبتكلفة 101.3 مليون جنيه، وتم نهو أعمال رفع كفاءة طريق الأقصر / اسنا الزراعى الشرقى مرحلة ثانية بطول 16.5 كيلو بتكلفة 35 مليون جنيه، وجارى مشروع رفع كفاءة طريق قنا/الأقصر الصحراوى الشرقى (مرحلة الثالثة ) بنظام fdr بداية من تقاطع الطريق مع طريق قنا/سفاجا الصحراوى حتى تقاطع طريق قنا /الأقصر الصحراوى مع طريق قفط / القصير بطول 36 كم وبعرض 11.5 متر بتكلفة 110 مليون جنيه، كما أنه تجرى أعمال رفع كفاءة طريق الأقصر / إسنا الزراعى الشرقى مرحلة أولى بطول 16.5 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه.