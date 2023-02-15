أبرزها ازدواج سفاجا - مرسى علم.. صور لمراحل تطوير طرق البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمتد محافظة البحر الأحمر من الشمال إلى الجنوب على ساحل البحر الاحمر لمسافة تصل إلى أكثر من 1000 كيلو متر، تمكنت الدولة من شق الصحراء والوصول من خلال شبكة الطرق التى شيدتها الدولة إلى جميع المدن والقرى التابعة لها من خلال انشاء شبكة طرق كبيرة.

"اليوم السابع" يقدم فى السطور التالية أبرز المعلومات عن طرق البحر الأحمر بعد تطويرها:

- انتهت الهيئة العامة للطرق والكبارى بالبحر الأحمر خلال الشهور القليلة الماضية من الانتهاء من اعمال تطوير اهم شوارع المحافظة الشمالية وهى طريق غارب الزعفرانة من الجانبين بمسافة اكثر من 100 كيلو متر.

- كما انتهت الهيئة العامة للطرق والكبارى من اعمال تطوير بالطريق الدائرى الاوسط بالغردقة من بطول 22 كم مزدوج وعرض 8 متر بتكلفة إجمالية بلغت 97 مليون جنيه بداية من مطار الغردقة حتى المدخل الشمالى للمدينة.

- كما نفذت وزارة النقل مشروع إزدواج طريق ساحل البحر الاحمر سفاجا/ القصير / مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه، والذى يعد استكمالاً لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر حيث سبق إنهاء ازدواج الطريق لمسافة 35 كم جنوب مدينة سفاجا حيث تم انشاء مسار جديد موازى للطريق القائم بعدد 2 حارة باجمالى عرض 9.2 متر لافتاً إلى أنه يعد من أهم مشروعات الطرق بمحافظة البحرالأحمر

- تطوير ورفع كفاءة طريق برنيس / الشلاتين / أبورماد / حلايب بطول 280 كم والذى يربط مدن الشمال بجنوب محافظة البحر الأحمر.