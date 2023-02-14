محافظة الإسماعيلية تتسلم الدفعة الثالثة من أشجار مبادرة "100 مليون شجرة"

بدأت محافظة الإسماعيلية فى استلام الدفعة الثالثة من أشجار المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة، والمعنية بنشر زراعة الأشجار فى محافظات مصر.

ويبلغ عدد الشتلات فى الدفعة الثالثة 72 ألف شتلة لأشجار مثمرة وزينة، تتنوع ما بين أشجار رمان، يوسفى، برتقال، كافور، بازوميا، زيتون، كازورينا، ليمون، جوافة، ونبق.

وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى لتوريد 3.7مليون شجرة بتكلفة 85مليون جنيه لعدد من المحافظات من بينها محافظة الإسماعيلية.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، قد شهد الخميس الماضى، اصطفاف سيارات تحمل الدفعة الأولى من 200 ألف شجرة مثمرة وخشبية، والتى بلغت 46 ألف شتلة، فى حضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء الثلاثة وممثل وزارة الإنتاج الحربى، ومدير جهاز التطوير والتجميل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

كما استلمت محافظة الإسماعيلية الدفعة الثانية، يوم الأحد الماضى، وبلغت 82 ألف شجرة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه فى ظل التحديات والتغيرات المناخية التى تواجه العالم.

تأتى تلك المبادرة الرئاسية لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصرى وللأجيال القادمة، مضيفًا بأن الدولة المصرية تبرهن من خلال مبادراتها على حرصها على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية.

ووجه محافظ الإسماعيلية بتوزيع الـ200 ألف شجرة على جميع المراكز والمدن والقطاعات المعنية كالتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والطرق والنقل، واستغلال كافة المساحات المتاحة فى نشر ثقافة الأخضر، مشددًا على أهمية متابعة هذه المبادرة على أرض الواقع ووضع خطط توزيع تتناسب مع نوعية الأشجار (مثمرة - خشبية) والتأكيد على طرق الرى السليمة.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية ودعوة مواطنى الإسماعيلية بكل فئاته للمشاركة فى زراعة وغرس الأشجار وإعادة اللون الأخضر لكل مكان بالمحافظة.

وبدأت المراكز والمدن والأحياء فى استلام الإعداد الخاصة بها وزراعة الأشجار ضمن نطاقها.