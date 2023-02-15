وأضاف لافروف، خلال كلمة أمام مجلس الدوما الروسى، اليوم الأربعاء: "سنجرى مع جمهورية الصين الشعبية سلسلة من الاتصالات على مستوى سياسي رفيع فى المستقبل القريب سنواصل مناقشة العلاقات مع مراعاة الوثائق التي تم توقيعها مؤخرا، بما في ذلك وثيقة العلاقات الجديدة في الحقبة الجديدة التي وُقعت قبل عام، عندما زار الرئيس فلاديمير بوتين بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج".

وتشهد العلاقات الروسية ـــ الصينية نمواً كبيراً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، فضلا عن أن التبادل التجاري بين البلدين بحسب آخر المعطيات وصل إلى 190 مليار دولار بنهاية عام 2022.

ويأتي ذلك في وقت يفرض فيه الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.