اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 فبراير 2023 12:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

كيف تصبحين معاون أمن بوزارة الداخلية؟ اعرفى التفاصيل

الأربعاء، 15 فبراير 2023 10:41 ص
كيف تصبحين معاون أمن بوزارة الداخلية؟ اعرفى التفاصيل وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يحق للفتيات الحاصلات على الشهادة الإعدادية التقديم لمعاهد معاون الأمن بطرة، وذلك بداية من 18 فبراير الجاري حتى 22 مارس المقبل، بعد موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاون الأمن الدفعة الثامنة من الذكور والإناث.
 
ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، فضلًا عن الاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.
 
ويكون التقديم عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت، ويتم اجراء الاختبارات بالنسبة للذكور في معاهد طرة والسادس من اكتوبر والبحيرة وسوهاج، وبطرة فقط بالنسبة للإناث.
وأوضحت الداخلية أن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".
 
وأضافت أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".
 
وتابعت الداخلية أنه من ضمن الشروط أيضا، ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

معاهد معاون الامن

التقديم لمعهد معاون الامن

كيفية التقديم لمعهد معاون الامن

اخبار الداخلية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الفئة العمرية المطلوبة للتقديم لمعاهد معاون الأمن بالداخلية.. التفاصيل

الأربعاء، 15 فبراير 2023 10:12 ص

شروط التقديم لمعاهد معاونى الأمن بالداخلية لهذا العام.. تعرف عليها

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 08:10 م

كل ما تريد معرفته عن التقديم لمعاهد معاونى الأمن بالداخلية.. فيديو

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 05:39 م

وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن.. التقديم يبدأ من 18 فبراير حتى 22 مارس للحاصلين على الإعدادية عبر الإنترنت.. الاختبارات بطرة وأكتوبر والبحيرة وسوهاج.. وامتيازات للمقبولين

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة